Тягнибок призвал не дать пройти в следующий парламент «пятой колонне» Москвы

Об этом сегодня в Днепропетровске заявил лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок.

«Более двухсот народных депутатов даже в последний день работы Верховной Рады, 20 октября, вообще не пришли в сессионный зал, а присутствующие не смогли внести в повестку дня очередные важные законодательные инициативы: об обеспечении возможности голосования военных в зоне АТО и изменения в закон "О телевидении и радиовещании" относительно запрета российской медиапродукции, в частности телесериалов, которые воспевают московских военных», - заявил Тягнибок.

Глава украинских националистов подчеркнул, что ВО «Свобода» единогласно поддержала обе важные законодательные инициативы, однако голосов фракции не было достаточно.

«Поведение народных депутатов VII созыва в очередной раз подтвердило их неспособность или, что еще хуже, нежелание вывести Украину из-под российского влияния. Даже больше, контрреволюционно настроенные силы, очевидно, готовят почву для российского реванша в нашей стране», - заявил Олег Тягнибок.

Председатель ВО «Свобода» напомнил, что 14 октября парламент не признал воинов УПА борцами за независимость Украины, а 20-го - лишил права голоса военных, которые защищают восточные границы государства.

«Но не признавать заслуг защитников могут только предатели и агенты Кремля, из которых и сформирована пятая колонна в парламенте, которая ставит цель затормозить развитие Украины и любой ценой не допустить воссоздания ее государственности. При таких условиях мы никогда не выйдем из орбиты "русского мира"», - Тягныбок.

По мнению главы ВО «Свобода», чтобы изменить властную систему в стране, одной из задач является восстановление исторической справедливости.

«Если парламентарии даже этого сделать не могут, то как мы можем верить в то, что они проведут люстрацию и смогут побороть олигархов и коррупцию?», - отметил Олег Тягнибок.

Националист уверен, что с таким отношением к собственной истории и народу, руководящие должности в стране вновь «оккупируют» бывшие бюрократы, вскормленные Коммунистической партией Советского Союза.

«Сначала они будут грабить украинцев, со временем начнут их уничтожать морально и физически, оправдывая свои действия сложным положением. Но никто из них так и не признает того, что в его трусливом сердце засел гранитный обломок, отколовшийся от сброшенного с постамента Ленина. Именно поэтому сейчас украинцы должны мобилизоваться, чтобы в следующем парламенте была сила, которая наконец кончит позорную традицию политических компромиссов с Россией - государством-агрессором, которая вплотную приблизилась к реваншу в Украине», - отметил Олег Тягнибок.