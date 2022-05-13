По легенде это дерево посадил митрополит Петр Могила в 1635 году

В Киеве на Андреевском спуске ураган сломал 400-летнюю липу.

По информации УНИАН, ураган и сильная гроза, которые недавно накрыли столицу, повлекли за собой отключение света в нескольких районах Киева, а также сильный ветер сломал 400-летнюю липу.

Дерево росло в начале Андреевского спуска у Национального музея истории. По легенде ее посадил митрополит Петр Могила в 1635 году. Липа имела статус ботанического памятника природы местного значения, а обхват ствола дерева составляет 5 метров.

Напомним, в Киеве зафиксирован первый майский температурный рекорд.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 12 мая в столице был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Как сообщается, столбик термометра поднялся до отметки +29,2°с, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения для этой даты, который держался с 2013 года.

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