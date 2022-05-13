С начала года в столице зафиксировано уже 6 температурных рекордов.

В Киеве зафиксирован первый майский температурный рекорд.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 12 мая в столице был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Как сообщается, столбик термометра поднялся до отметки +29,2°с, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения для этой даты, который держался с 2013 года.

Всего с начала года в Киеве зафиксировано 6 температурных рекордов.

Напомним, метеорологическая весна в Киеве в этом сезоне наступила почти на месяц раньше климатической нормы-6 февраля.

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