Индия страдает от сильнейшего наводнения / фото CMO Manipur

60 человек погибли и сотни тысяч вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных наводнений на северо-востоке Индии.

Как сообщает The Watchers, причиной наводнения стали непрекращающиеся муссонные дожди. В результате осадков также начались оползни. 

На этой неделе Метеорологический департамент Индии объявил красный уровень опасности для всех северо-восточных штатов, предупреждая о продолжающихся сильных дождях.

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Катастрофа унесла жизни 60 человек в нескольких штатах, а также причинила значительный ущерб домам, посевам и инфраструктуре.

Прорыв восьми стратегических дамб усугубил ситуацию с наводнениями.

Серьезно пострадал национальный парк Казиранга и тигровый заповедник: паводковые воды убили 31 животное. Лесникам удалось спасти 82 животных, в том числе двухмесячного носорога. 

Как сообщается, паводковые воды повредили сотни дорог, десятки мостов и тысячи домов в Ассаме и Манипуре. Под водой остаются также более 2800 деревень. Тысячи сельских жителей укрываются на насыпях и дорогах после того, как паводковые воды затопили их дом.

Северо-восток Индии затопило / фото CMO Manipur
Наводнение в Индии произошло из-за муссонных дождей / фото CMO Manipur
Жертвами наводнения в Индии стали десятки людей / фото CMO Manipur

Наводнение в Индии

В середине июня в индийском гималайском штате Сикким в результате оползней и наводнений погибли не менее шести человек. Еще около двух тысяч туристов оказались в затруднительном положении - из-за разрушенной дороги людей нельзя было эвакуировать.

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