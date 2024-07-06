Под водой остаются также более 2800 деревень.

60 человек погибли и сотни тысяч вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных наводнений на северо-востоке Индии.

Как сообщает The Watchers, причиной наводнения стали непрекращающиеся муссонные дожди. В результате осадков также начались оползни.

На этой неделе Метеорологический департамент Индии объявил красный уровень опасности для всех северо-восточных штатов, предупреждая о продолжающихся сильных дождях.

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Катастрофа унесла жизни 60 человек в нескольких штатах, а также причинила значительный ущерб домам, посевам и инфраструктуре.

Прорыв восьми стратегических дамб усугубил ситуацию с наводнениями.

Серьезно пострадал национальный парк Казиранга и тигровый заповедник: паводковые воды убили 31 животное. Лесникам удалось спасти 82 животных, в том числе двухмесячного носорога.

Как сообщается, паводковые воды повредили сотни дорог, десятки мостов и тысячи домов в Ассаме и Манипуре. Под водой остаются также более 2800 деревень. Тысячи сельских жителей укрываются на насыпях и дорогах после того, как паводковые воды затопили их дом.

В середине июня в индийском гималайском штате Сикким в результате оползней и наводнений погибли не менее шести человек. Еще около двух тысяч туристов оказались в затруднительном положении - из-за разрушенной дороги людей нельзя было эвакуировать.

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