Уровень воды в некоторых реках поднялся на 1-3 метра.

Сразу несколько китайских провинций борются с экстремальными дождями и наводнениями, которые они вызвали. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, из-за проливных дождей и оползней в Гуандуне и Фуцзянь погибли девять человек. Еще 17 человек пропали без вести.

В пострадавшие регионы направили вертолеты для эвакуации и доставки грузов пострадавшим.

Метеорологическое бюро классифицировало ливни как "экстремальное событие". Из-за непогоды в одном только уезде Вупин обрушилось 378 домов. В некоторых районах осадки побили исторический рекорд.

Как сообщается, за последние несколько дней многие районы южного Китая пострадали от дождей. Из-за ливней уровень воды в пяти реках поднялся на 1-3 метра.

Наводнение в Индии - подробности

Индия и Непал также страдают от наводнений и оползней. На прошлой неделе в индийском штате Сикким жертвами непогоды стали по меньшей мере 6 человек. А в Непале оползень снес дом с жильцами. Люди в момент катастрофы мирно спали в своих постелях.

Стихия также размыла дороги, из-за чего 2 тысячи туристов в Индии оказались заблокированными. Кроме того, около 50 домов были частично или полностью уничтожены дождями.

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