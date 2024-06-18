Сразу несколько китайских провинций борются с экстремальными дождями и наводнениями, которые они вызвали. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, из-за проливных дождей и оползней в Гуандуне и Фуцзянь погибли девять человек. Еще 17 человек пропали без вести.
В пострадавшие регионы направили вертолеты для эвакуации и доставки грузов пострадавшим.
Метеорологическое бюро классифицировало ливни как "экстремальное событие". Из-за непогоды в одном только уезде Вупин обрушилось 378 домов. В некоторых районах осадки побили исторический рекорд.
Как сообщается, за последние несколько дней многие районы южного Китая пострадали от дождей. Из-за ливней уровень воды в пяти реках поднялся на 1-3 метра.
Наводнение в Индии - подробности
Индия и Непал также страдают от наводнений и оползней. На прошлой неделе в индийском штате Сикким жертвами непогоды стали по меньшей мере 6 человек. А в Непале оползень снес дом с жильцами. Люди в момент катастрофы мирно спали в своих постелях.
Стихия также размыла дороги, из-за чего 2 тысячи туристов в Индии оказались заблокированными. Кроме того, около 50 домов были частично или полностью уничтожены дождями.