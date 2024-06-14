Также известно о погибших в результате стихийного бедствия.

В индийском гималайском штате Сикким в результате оползней и наводнений на этой неделе погибли по меньшей мере шесть человек, еще около двух тысяч туристов оказались в затруднительном положении. Об этом сообщили официальные лица, пишет Reuters.

Также стало известно о смерти еще четырех человек в непальском районе Тапледжунг, который граничит с Сиккимом. Произошло это после того, как оползень снес дом, в котором спали люди.

По информации местных властей северо-восточного индийского штата, сильные дожди вызвали оползни в нескольких местах в районе Манган, который охватывает северный Сикким и лежит примерно в 100 км (60 миль) к северу от столицы штата Гангток.

"Дождь идет непрерывно уже 36 часов. Дорога на север Сиккима повреждена во многих местах, что привело к разрыву связи с районом. Все застрявшие туристы в безопасности, но мы не смогли их эвакуировать из-за повреждений", - сообщил районный судья Мангана Хем Кумар Четтри.

Он добавил, что для ремонта дороги были привлечены работники и техника, а также уточнил, что повреждения были "значительными", поэтому ремонт займет некоторое время. Кроме того, около 50 домов были частично или полностью уничтожены дождями, а люди были перевезены в лагерь для пострадавших.

Стихийные бедствия в мире

Как писал УНИАН, на юге Бразилии продолжалось сильнейшее наводнение, в результате чего погибло 107 человек. Также еще 130 человек считаются пропавшими без вести. Более 165 000 жителей были вынуждены покинуть свои затопленные дома.

Кроме того, стало известно, что Китай накрыло сильное наводнение. Тогда сообщалось о четырех погибших и 10 пропавших без вести. Отмечается, что наводнение произошло в наиболее густонаселенной провинции Китая, где проживает около 127 миллионов человек.

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