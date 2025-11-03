В ближайшие дни пока еще будет тепло.

Теплая погода в Украине продержится еще несколько дней, а потом придет похолодание. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным начало ноября будет теплым и практически без дождей, но с 9 числа ожидается постепенное похолодание и снижение температуры .

В ближайшие дни столбики термометров покажут +10°...+16°, на юге - до +16°...+19°. В течение 6-8 ноября погода еще будет стабильной, но уже с 9 ноября придет похолодание с севера. Температура постепенно снизится 4-8 градусов.

В ближайшие много осадков ждать не стоит. Ожидается переменная облачность, а также ночью и утром возможен туман.

Погода в ноябре 2025 - прогноз на месяц

В ноябре этого года погода в Украине будет близкой к климатическим нормам. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, средняя температура месяца составит от +1,6° до +7,5°, что примерно на 1-2 градуса выше обычных показателей. Исключение составят восточные регионы, где температура ожидается в пределах нормы.

Количество осадков в ноябре прогнозируется на уровне 34-77 мм, а в районе Карпат - местами до 100 мм. Это соответствует примерно 80-100 % от климатической нормы для этого периода.

