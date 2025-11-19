Температура немного повысится, но в целом в Украине уже становится значительно холоднее.

В Украину пришло сильное похолодание, которое продлится несколько дней. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

В частности, сегодня днем, по ее данным, будет +3...+8 градусов. Только в Крыму еще останется тепло до +10...+14 градусов.

"Словом, заходят холода, с колебаниями, конечно", - говорит она.

По данным синоптика, холодная погода продлится несколько дней, а затем несколько потеплеет.

"21-го ноября немного потеплеет, и потом пару дней на востоке будет теплее", - спрогнозировала она.

Однако, по словам Натальи Диденко, в целом к нам идет холодная погода.

Во второй половине ноября погода в Украине становится более контрастной, сопровождаясь колебаниями атмосферного давления. По информации Украинского гидрометцентра, 19 и 20 ноября страна окажется под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается, хотя ночью возможны слабые морозы. Днем температура будет оставаться в пределах невысоких плюсовых значений, что соответствует норме для этого периода.

Температура в западных и северных регионах снизится до 0...-5° ночью и составит +2...+7° днем. На остальной территории ожидается 0...+8° ночью и +4...+10° днем, а на юге и востоке столбики термометров могут подняться до +15°.

