Ожидается облачная погода с дождями, но и это еще не все.

В Украине в среду, 10 декабря, ожидается облачная погода. Ночью в большинстве областей, а днем в юго-восточной части пройдет небольшой дождь. На востоке и северо-востоке — дождь с мокрым снегом, местами гололед и налипание мокрого снега. Особое внимание для автомобилистов — в этих регионах на дорогах гололедица.

"Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и в Приазовье местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с", — отмечается в прогнозе Укргидрометцентра в Facebook.

Температура воздуха ночью — +1…+6°, днём — +4…+9°. На востоке и северо-востоке ночью — от +3 до -2°, днём — 0…+5°.

Видео дня

В Киеве и области — тоже облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с. Температура по области ночью — +1…+6°, днем — +4…+9°. В Киеве ночью — +2…+4°, днем — +5…+7°.

По словам синоптиков, в Украину, завтра, с северо-запада будет быстро перемещаться атмосферный фронт. Он принесет небольшие дожди, а в некоторых регионах погоду зимнего характера.

"Атмосферное давление будет падать, влажность воздуха останется высокой. Температура еще не претерпит значительных изменений, поскольку только на востоке и северо-востоке ночью ожидаются небольшие минусовые значения", - говорится в публикации.

Погода в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, чего ожидать в конце декабря. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что температура в Украине на Рождественско-новогодние праздники несколько снизится, но все равно будет тепло как для декабря.

Кроме того, мы также рассказывали, теплой ли будет зима в Украине. Средняя температура этой зимой в Украине уже прогнозируется еще выше, чем ожидалось ранее — на 3-4 градуса. Такая аномалия связана с очень теплым декабрем.

Вас также могут заинтересовать новости: