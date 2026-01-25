Двадцать пятый день января для нашей страны важен тем, что сегодня проводится профессиональное торжество. Однако многие украинцы заблуждаются в том, что за праздник сегодня в Украине наступает на самом деле. Верующие в эту дату молятся о семейном благополучии.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
Староцерковный православный праздник 25 января посвящается мученице Татьяне Римской. В новом же стиле в храмах чествуют отца церкви Григория Богослову и икону Богородицы "Утоление печалей".
Какой сегодня праздник в Украине
Некоторые украинцы ошибочно празднуют 25 января День студента. На самом деле это исключительно российский праздник, а украинских студентов следует поздравлять 17 ноября.
Настоящий профессиональный праздник сегодня - День киберспециалистов СБУ. С ним стоит поздравить людей, которые защищают наше цифровое пространство, противодействуют вражеским взломам и обмениваются данными с иностранными партнерами Украины.
Какой сегодня праздник в мире
В последнее воскресенье января проводится Международный день борьбы с проказой, инфекционной болезнью, которая в основном распространена в бедных и тропических странах. В Европе ее в основном обнаруживают у путешественников, поэтому туристам особенно важно знать правила профилактики.
Остальные всемирные праздники сегодня включают такие интересные события, как День жизни для себя, День "Говори наоборот", День кофе по-ирландски, День благодарности наставнику и День наблюдений за погодой.
Какой сегодня праздник в народе
25 января полагается следить за снегом - именно по нему приметы позволяют предсказать будущую погоду:
- чем больше выпало снега, тем больше дождей будет летом;
- мокрый снегопад сулит теплый февраль, сухой - заморозки;
- если небо ясное, то скоро похолодает;
- начал таять лед на озерах - больше сильных морозов не будет.
Наши предки знали, какой сегодня церковный праздник удачный для семейных дел. Украинцы молились святому Григорию о налаживании отношений, а также приглашали близких на ужин. Если же сами шли в гости, то обязательно не с пустыми руками.
Также считалось, что 25 января нужно хорошо поработать, поскольку трудолюбивые люди будут благословлены на счастье. К тому же желательно сделать дело вместе с родными, чтобы еще лучше сблизится.
Что нельзя делать сегодня
Хотя в целом день считается удачным, есть также риск навлечь на себя неприятности. Очень опасен сегодня праздник для тех, кто не следит за словами. Поэтому строго запрещено лгать, хвастаться, желать зла и неприятностей другим людям, а также рассказывать чужие секреты. Не стоит еще загадывать желания вслух, иначе они сбудутся не так, как вы ожидаете.