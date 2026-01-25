Приметы в народный праздник 25 января призывают быть осторожными со словами.

Двадцать пятый день января для нашей страны важен тем, что сегодня проводится профессиональное торжество. Однако многие украинцы заблуждаются в том, что за праздник сегодня в Украине наступает на самом деле. Верующие в эту дату молятся о семейном благополучии.

Какой сегодня праздник церковный

Староцерковный православный праздник 25 января посвящается мученице Татьяне Римской. В новом же стиле в храмах чествуют отца церкви Григория Богослову и икону Богородицы "Утоление печалей".

Какой сегодня праздник в Украине

Некоторые украинцы ошибочно празднуют 25 января День студента. На самом деле это исключительно российский праздник, а украинских студентов следует поздравлять 17 ноября.

Настоящий профессиональный праздник сегодня - День киберспециалистов СБУ. С ним стоит поздравить людей, которые защищают наше цифровое пространство, противодействуют вражеским взломам и обмениваются данными с иностранными партнерами Украины.

Какой сегодня праздник в мире

В последнее воскресенье января проводится Международный день борьбы с проказой, инфекционной болезнью, которая в основном распространена в бедных и тропических странах. В Европе ее в основном обнаруживают у путешественников, поэтому туристам особенно важно знать правила профилактики.

Остальные всемирные праздники сегодня включают такие интересные события, как День жизни для себя, День "Говори наоборот", День кофе по-ирландски, День благодарности наставнику и День наблюдений за погодой.

Какой сегодня праздник в народе

25 января полагается следить за снегом - именно по нему приметы позволяют предсказать будущую погоду:

чем больше выпало снега, тем больше дождей будет летом;

мокрый снегопад сулит теплый февраль, сухой - заморозки;

если небо ясное, то скоро похолодает;

начал таять лед на озерах - больше сильных морозов не будет.

Наши предки знали, какой сегодня церковный праздник удачный для семейных дел. Украинцы молились святому Григорию о налаживании отношений, а также приглашали близких на ужин. Если же сами шли в гости, то обязательно не с пустыми руками.

Также считалось, что 25 января нужно хорошо поработать, поскольку трудолюбивые люди будут благословлены на счастье. К тому же желательно сделать дело вместе с родными, чтобы еще лучше сблизится.

Что нельзя делать сегодня

Хотя в целом день считается удачным, есть также риск навлечь на себя неприятности. Очень опасен сегодня праздник для тех, кто не следит за словами. Поэтому строго запрещено лгать, хвастаться, желать зла и неприятностей другим людям, а также рассказывать чужие секреты. Не стоит еще загадывать желания вслух, иначе они сбудутся не так, как вы ожидаете.

