В ближайшие дни еще сохранится умеренно теплая погода.

В Украину идет похолодание. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшее время погода в Украине еще будет умеренно теплой, с колебаниями температуры. Однако уже на следующей неделе ситуация изменится.

"А вот - внимание! С 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание!" - предупредила эксперт по погоде.

Сейчас она не сообщила, какой именно будет температура, и отметила, что прогноз еще потребует уточнений.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что в Украине вскоре станет холоднее, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+16°, а на юге страны местами поднимется до +19°. С 6 по 8 ноября погода будет оставаться относительно стабильной, однако уже с 9 числа ожидается поступление холодного воздуха с севера, что приведет к постепенному снижению температуры на 4-8 градусов.

О похолодании говорит и синоптик Витлий Постригань. По его словам, вероятность первых проявлений зимы ожидается во второй половине ноября.

"К дождям присоединяются осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица. На что нужно обратить внимание владельцам авто", - рассказал синоптик.

