Температура на груте будет падать до -5°, а в воздухе будет -3°.

После непродолжительного перерыва в Украину возвращаются ночные заморозки. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Ближайшей ночью "минус" ожидается в ряде областей не только на почве, но и в воздухе, что значительно опаснее для растений.

По прогнозу, ночью 2 октября в западных областях (кроме Закарпатья) заморозки на поверхности почвы будут 0°...-5°. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Также на Прикарпатье ожидаются заморозки в воздухе 0°...-3°. Из-за этого во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода в Украине 2 октября

В четверг, 2 октября, в Украине будут царить температкрные контрасты, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На востоке ожидается почти летнее тепло - столбики термометров поднимутся до +14...+18°. В западных, северных и части центральных регионов будет ощутимо прохладнее - днем лишь +6...+10°.

В центре страны температура распределится неравномерно: в Винницкой и Кировоградской областях прогнозируют +7...+11°, в Черкасской области - до +9...+12°, в Полтавской области +10...+15°, а на Днепропетровщине - до +11...+16°.

На юге страны сохранится умеренное тепло: +12...+16°.

По словам Наталки Диденко, 2 октября дожди ожидаются только на севере. На остальной территории - облачная, но в основном сухая погода. В Одесской области осадков не прогнозируют.

