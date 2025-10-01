Кроме этого, на Львовщине ожидается первая гололедица на дорогах.

На Львовщине в ближайшие дни ожидается погода с гололедом и заморозками. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В частности, по территории Львовской области в течение 2-4 октября ночью и утром будет сильный заморозок 0°...-5°;. Также на отдельных участках дорог образуется гололедица.

По городу Львову также в эти даты ночью и утром будет сильный заморозок 0°...-2°.

Поэтому на Львовщине объявили II уровень опасности, оранжевый.

1 октября погода на Львовщине будет определять влияние атмосферных фронтов с северо-востока.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по всей территории, а днем местами ожидается дождь. Вверху местами осадки будут с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 5 - 10 м/с. Температура ночью +2°...+7°, днем +4°...+9°.

По городу Львову сегодня также будет облачно с прояснениями. Прогнозируется дождь. Ветер северо-восточный, 5 - 10 м/с. Температура ночью +4°...+6°, а днем термометры покажут не выше +6°...+8°.

Во время осадков ожидается ухудшение видимости. Атмосферное давление и относительная влажность воздуха существенно не изменится.

