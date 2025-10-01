В то же время жителям Киева стоит одеваться "почти по-зимнему и на мокрую погоду".

В четверг, 2 октября, в Украине ожидаются значительные температурные контрасты. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

На востоке будет "чуть ли не лето", ведь воздух здесь прогреется до +14...+18 градусов. В то же время на западе, севере, части центральных областей днем предполагается не выше +6...+10 градусов.

В центральной части тепло распределится неравномерно. В Винницкой области и в Кропивницком будет +7...+11 градусов, в Черкасской области - до +9...+12 градусов, в Полтавской области +10...+15, а в Днепропетровской области воздух прогреется до +11...+16 градусов.

На юге также термометры покажут +12...+16 градусов.

"Дожди завтра днем пройдут только в северных областях. На остальной территории Украины будет хотя и облачно, но без существенных осадков. В Одесской области завтра без осадков!", - сообщила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, 2 октября ожидается дождь. День будет очень холодный, всего +8 градусов.

"Одевайтесь почти по-зимнему и на мокрую погоду", - посоветовала она.

Когда погода в Украине улучшится - прогноз

Первые дни октября в Украине будут дождливые, пасмурные и холодные, однако уже с 3 числа погода должна стабилизироваться.

Синоптик Виталий Постригань ранее сообщал, что циклон переместится на Балканы и в Украину поступит более теплый воздух.

