В Турции представили украинский комплекс для эвакуации раненых под огнём

Украина представила на международной оборонной выставке SAHA 2026 в Стамбуле роботизированный эвакуационный комплекс с бронированной капсулой для вывоза раненых из зоны боевых действий, сообщает "Укринформ".

Комплекс получил название MAUL и был разработан украинской компанией AIDrones совместно с Первым отдельным медицинским батальоном. Основная задача системы – эвакуация раненых военнослужащих из опасных районов без дополнительного риска для личного состава.

Разработчики сообщили, что комплекс уже применялся в боевых условиях: "На сегодняшний день комплекс выполнил около 100 эвакуационных миссий", – заявили представители компании во время выставки.

MAUL оснащён бронированной капсулой для транспортировки раненых, системой вентиляции и защитой от осколков и FPV-дронов. Также платформа имеет полный привод и инфракрасную камеру для работы ночью.

По словам разработчиков, комплекс способен развивать скорость до 82 км/ч и работать в сложных условиях местности. В AIDronesUA пояснили:

"Для нас было крайне важно обеспечить безопасную транспортировку раненого, поэтому комплекс был оснащен амортизацией, бронированной капсулой и системой вентиляции. Также мы используем пневмоколеса, привод 4х4 и платформу с высокой проходимостью, адаптированную к сложной пересеченной местности".

Выставка SAHA 2026 проходит в Стамбуле и считается одной из крупнейших оборонных площадок региона, где свои разработки представляют компании из разных стран.

Напомним, в Украине разработали новый лазерный комплекс "Тризуб", который борется с дронами типа Shahed. В настоящее время комплекс проходит финальные испытания и готовится к публичной презентации.

Следует отметить, что использование роботов на украинском фронте стремительно растет, заменяя людей в самых опасных точках – от логистики до прямых боевых столкновений.

Как отметил директор по исследованиям и разработкам компании DevDroid Олег Федоришин, украинские разработки очень быстро модернизируются, что позволяет исправлять ошибки в программировании за считанные минуты прямо во время боя.

