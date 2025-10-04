Температура чуть повысится.

Суббота, 4 октября, в Украине будет мокрой и прохладной, хоть температура немного и повысится. Сегодня практически по всей стране пройдут дожди и будет облачно с прояснениями. Только на востоке Украины существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины после последних холодных дней температура повысится до +11°...+15°. Ожидается облачная погода с прояснениями и повсеместно пройдут дожди.

На севере Украины сегодня тоже будет облачно с прояснениями. Тут дожди будут небольшими, а температура днем повысится до +13°...+17°.

Видео дня

На востоке Украины ожидается облачная погода с прояснениями, но без существенных осадков. Столбики термометров тут покажут практически летние +17°...+21°.

Жителей центральных областей ждет также пасмурная погода с чередованием дождей и солнечных прояснений. Температура в течение дня ожидается +13°...+17°, в Днепропетровской области местами до +19°.

На юге Украины сегодня также пройдут дожди. Тут ожидается облачная погода с прояснениями и температурой в пределах +17°...+20°.

4 октября - какой сегодня праздник, приметы погоды

4 октября - епископа Атенского. По приметам, если много паутины, то осень будет затяжная и сухая. Если день солнечный и теплый, то и зима будет теплая.

Вас также могут заинтересовать новости: