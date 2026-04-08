Украинские полярники запечатлели белую радугу: почему исчезли яркие цвета (фото)

В Антарктике украинские полярники зафиксировали интересное оптическое атмосферное явление – белую радугу. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

"Вы знали, что радуга бывает не только разноцветной, но и белой? Это связано с размером капель воды, через которые преломляется и рассеивается свет: они очень мелкие", – говорят ученые.

Они объясняют, что в крупных каплях происходит расщепление белого света на различные цвета видимого спектра. Каждый пучок распространяется по своей траектории, не смешиваясь с другими. И именно так радуга приобретает яркие цвета. Однако, если капли уменьшаются, световые пучки смешиваются – происходит так называемая сильная дифракция. Тогда цвета становятся менее выраженными вплоть до полного побледнения, уточняют исследователи.

Видео дня

По словам ученых, иногда внешний край белой радуги может быть "окрашен" в оранжевый цвет, а нижний – в фиолетовый.

Белую радугу также называют туманной, ведь она появляется при освещении солнцем слабого тумана, который и состоит из упомянутых микрокапель.

Вас также могут заинтересовать новости: