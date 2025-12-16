Погода изменится уже в ближайший час.

В Киеве утром 16 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, усложнение погоды произойдет уже в ближайшее время.

"В ближайший час с удержанием в первой половине дня 16 декабря туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киевской области ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, существенных осадков не прогнозируется.

Ветер слабый, переменного направления, со скоростью 3-8 м/с. Днем воздух по области будет прогреваться до +1...+6°. В столице будет +3...+5°.

Антициклон в Украине - погода 16 декабря

Сегодня погоду в Украине будет формировать антициклон Frieda, говорит синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, он станет своеобразным барьером для осадков, поэтому дождя или снега по стране не предвидится.

Специалист отмечает, что повышенную влажность могут обусловливать только туманы, которые местами будут образовываться в течение суток. В то же время в западных регионах возможны периодические солнечные прояснения.

В целом 16 декабря в Украине ожидается относительно теплая погода. Дневная температура в большинстве областей составит +4...+7°, тогда как на востоке страны, а также в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях ожидается -1° до +2°.

Вас также могут заинтересовать новости: