В Киеве потеплеет до +15°: синоптики назвали точную дату (график)

Долгожданное событие состоится в столице уже на этой неделе.

Долгожданное тепло приближается к Киеву. Резкого и сильного потепления не будет, но температура все же повысится до более приятных показателей. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в период с 28 апреля по 2 мая в Киевской области и в столице еще сохранится холодная погода. По области ночью еще будут заморозки до 0°...-3°, а днем максимальная температура будет постепенно повышаться от +6°...+11° в конце апреля до +11°...+16° 2 мая.

В ближайшее время будет преобладать погода без осадков, однако днем 28 и 29 апреля местами пройдет небольшой дождь. Неуютный северо-западный ветер будет доставлять дискомфорт только сегодня, а в дальнейшем его скорость будет уменьшаться и в начале мая постепенно перейдет на более приятный юго-западный.

"В столице за счет прояснений самые холодные ночи с вероятностью заморозков 29 и 30 апреля, днем в пределах +8°...+10° и только 1-2 мая повышение до +12°...+15°", – порадовали синоптики.

Погода в Киеве 28 апреля

Сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура днем по области +6°...+11°, а в Киеве термометры покажут +8°...+10°.

