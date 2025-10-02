Дождя в столице уже не ожидается, а вот солнечные прояснения вполне вероятны.

Перед выходными, 3 октября, погода в Киеве улучшится. В столице станет теплее на 5-6 градусов, по сравнению с предыдущим днем, и даже появится солнце. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается около +5°, а днем воздух прогреется до +11°...+13°. В течение дня будет облачная погода с прояснениями.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 752-754 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +10°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.

В Тернополе 3 октября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +5°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет -1°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+17°.

В Одессе 3 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +17°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +14°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +8°...+20°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +18°.

Вас также могут заинтересовать новости: