В среду, 12 ноября, киевлян ждет пасмурный и прохладный день. Температура снизится на градус-два, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут +6°...+8°. Будет пасмурно, небо скроется за облаками. Существенных осадков не ожидается, но есть вероятность небольшого дождя.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, но начнет постепенно повышаться, 746-749 миллиметров ртутного столба.
Погода 12 ноября
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
В Тернополе 12 ноября ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +4°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+9°, небольшой дождь.
В Одессе 12 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.
В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+12°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +11°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +9°, днем +12°, небольшой дождь.