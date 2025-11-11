Температура в столице снизится на пару градусов.

В среду, 12 ноября, киевлян ждет пасмурный и прохладный день. Температура снизится на градус-два, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут +6°...+8°. Будет пасмурно, небо скроется за облаками. Существенных осадков не ожидается, но есть вероятность небольшого дождя.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, но начнет постепенно повышаться, 746-749 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Тернополе 12 ноября ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +4°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+9°, небольшой дождь.

В Одессе 12 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+12°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +11°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +9°, днем +12°, небольшой дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: