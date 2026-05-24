24 мая порадует украинцев теплом, дождей и гроз станет меньше

В конце недели, 24 мая, по всей Украине установится комфортная температура без жары. Дожди и грозы продолжатся, но их станет гораздо меньше. В большинстве областей будет царить сухая погода с переменной облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе столбики термометров покажут +23°...+25°. Будет сухо.

Аналогичная погода ожидается сегодня и на севере. Тут в течение дня столбики термометров покажут комфортные +23°...+25°, только в Сумской области будет на пару градусов свежее, +21°...+23°. Без осадков.

Жителей востока Украины сегодня ждет кратковременные дожди, местами грозы и шквалы. Температура тут снизится до +21°...+23°.

В центральной части Украины воскресенье порадует комфортным теплом +23°...+25°. В большинстве областей тут будет сухо, а осадки ожидаются лишь на Днепропетровщине.

На юге страны 24 мая также местами пройдут дожди и грозы. В Одесской и Николаевской областях вероятность осадков ниже. Температура днем +23°...+25°.

24 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

24 мая - святого преподобного Симеона Дивногорца. По приметам, если день теплый ясный, то летом будет хороший урожай, а резких похолоданий не ожидается.

