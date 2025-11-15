Осадки ожидаются по северу Украины.

Сегодня, 15 ноября, в Украине сохранится относительно теплая для этого времени года погода. Будет облачно с прояснениями, а в шести областях по северу страны пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны столбики термометров покажут +11°...+13°. Тут будет преимущественно сухо, но в Волынской и Ривненской областях ожидаются небольшие дожди.

На севере Украины воздух прогреется до +9°...+12°. День будет пасмурный, но есть вероятность солнечных прояснений и небольших дождей.

Видео дня

Жителей востока Украины сегодня ждет сухая погода с температурой +8°...+12°.

В центральной части Украины существенных осадков также не ожидается. Тут воздух прогреется до +9°...+12°.

На юге Украины ожидается сухая погода. Будет облачно с прояснениями, а температура повысится до +10°...+14°.

15 ноября - какой сегодня праздник, приметы погоды

В народном календаре 15 ноября - день памяти Гурия, Самона и Авива. По приметам, если день ветреный, то и зимой будет много вьюг. Если погода сухая и ясная, то зима придет поздно и будет не очень холодной, а если в этот день выпал снег, то он пролежит еще долго, так как ожидается похолодание.

Вас также могут заинтересовать новости: