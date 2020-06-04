Оползень в Норвегии снес в море восемь домов

15:28, 4 июня 2020
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В результате инцидента никто не пострадал.

Оползень в Норвегии снес в море восемь домов  / nrk.no
Оползень в Норвегии снес в море восемь домов  / nrk.no

В коммуне Алта норвежской провинции Финнмарк оползень шириной 650 м и высотой 160 м снес в море восемь домов.

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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, передает Stormnews со ссылкой на NRK.

Из одного домика для туристов, который был в стороне от схода грунта, эвакуирован мужчина. Также была спасена собака.

Причина инцидента пока не названа. В этом районе из-за особенностей почвы с большим количеством глины и ранее неоднократно происходили оползни, за последний год их фиксировали несколько раз. Пока там продолжаются оползневые процессы, что серьезно осложняет работу спасателей.

Напомним, в селе Бережонка Черновицкой области произошел сход оползня, который повредил часть дороги.

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Теги: #оползень#Норвегия
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