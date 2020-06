Оползень в Норвегии снес в море восемь домов

В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, передает Stormnews со ссылкой на NRK.

Из одного домика для туристов, который был в стороне от схода грунта, эвакуирован мужчина. Также была спасена собака.

Причина инцидента пока не названа. В этом районе из-за особенностей почвы с большим количеством глины и ранее неоднократно происходили оползни, за последний год их фиксировали несколько раз. Пока там продолжаются оползневые процессы, что серьезно осложняет работу спасателей.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m