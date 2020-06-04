Оползень в Норвегии снес в море восемь домов
В результате инцидента никто не пострадал.
В коммуне Алта норвежской провинции Финнмарк оползень шириной 650 м и высотой 160 м снес в море восемь домов.
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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, передает Stormnews со ссылкой на NRK.
Из одного домика для туристов, который был в стороне от схода грунта, эвакуирован мужчина. Также была спасена собака.
Причина инцидента пока не названа. В этом районе из-за особенностей почвы с большим количеством глины и ранее неоднократно происходили оползни, за последний год их фиксировали несколько раз. Пока там продолжаются оползневые процессы, что серьезно осложняет работу спасателей.
Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020
Напомним, в селе Бережонка Черновицкой области произошел сход оползня, который повредил часть дороги.
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