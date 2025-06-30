Один из раненых - "тяжелый", он в операционной.

Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу, на данный момент известно уже о трех раненых в результате атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он заявил, что в городе раздаются взрывы, происходит "шахедная" атака. "Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.

Позже он добавил, что разворачивается Штаб помощи пострадавшим от удара. "Строительные материалы, заявления на материальную помощь от города", - отметил председатель Совета обороны Кривого Рога.

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Вилкул также сообщил, что в результате атаки россиян есть раненые: "На сейчас трое раненых. Один из них "тяжелый", уже в операционной".

В то же время глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил: "Враг направил на Днепропетровщину БпЛА. Защитники неба уничтожили 2 из них. Об этом сообщают в ПвК".

По его словам, в результате попадания в Кривом Роге возник пожар. "Ранены три человека. Мужчина 52 лет - "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное. Информация о последствиях уточняется", - написал Лысак.

РФ впервые за долгое время ударила по Львову - подробности

Как сообщал УНИАН, 29 июня во время ночного массированного удара российских оккупантов по Украине впервые за долгое время была атакована и Львовская область.

Ее атаковали вражеские боевые беспилотники и крылатые ракеты. Целью врага была критическая инфраструктура Львовщины. Из-за обстрелов в части Дрогобыча исчезла электроэнергия.

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