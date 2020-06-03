Сейчас проезд по дороге обеспечен.

В Черновицкой области оползень повредил дорогу / bukoda.gov.ua

В селе Бережонка Черновицкой области произошел сход оползня, который повредил часть дороги.

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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

И. О. начальника управления инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог Черновицкой областной государственной администрации Иван Микитюк объяснил, что оползень случился из-за подмыва грунтовыми водами.

"Такой ситуации поспособствовала, в том числе, и вырубка лесов. Кроме того, раньше здесь был большой ров, по которому вода с гор стекала в реку. Но люди его засыпали и разбили себе огороды", - рассказал он.

По его словам, опасность и сложность заключается в том, что дорогу с одной стороны подмывает река, а с другой стороны недалеко стоит частная усадьба. Поэтому путь укрепили, чтобы дом не попал в зону сдвига.

"Сейчас объявили тендер на текущий ремонт и эксплуатационное содержание дорог Вижницкого района, за счет которого можно обеспечить временный проезд поврежденного участка пути", - добавил Микитюк.

Он также заверил, что проезд по дороге обеспечен. В Бережонку можно заехать с другой стороны - от села Майдан.

Напомним, по меньшей мере 38 человек погибли в результате схода оползня в провинции Чибітоке на северо-западе Бурунди.