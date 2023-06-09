Один из самых активных вулканов в мире начал извергаться после трехмесячной паузы.

Рано утром в среду на изображениях с веб-камеры вершины Килауэа было обнаружено свечение, указывающее на то, что извержение произошло в кратере Халемаумау.

Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США сообщила, что изображения с пика на Большом острове Гавайев показывают трещины в основании кратера, образующие потоки лавы на поверхности дна кратера, пишет Sky News.

Прежде чем опубликовать уведомление об извержении, обсерватория сообщила, что усиление землетрясений и изменения в характере деформации грунта на вершине начались во вторник вечером.

"Сейчас мы не наблюдаем никаких признаков активности в рифтовых зонах. Нет причин ожидать, что это перерастет в извержение разлома, которое будет угрожать любым сообществам здесь, на острове, потоками лавы или чем-то подобным", - сказал Майк Золлер, геолог из обсерватории.

Вся активность велась на закрытой территории Национального парка Гавайских вулканов.

"Сегодня утром вся лава заключена в... кальдере на вершине. Так что у нее еще достаточно места, чтобы произвести больше, не угрожая домам или инфраструктуре", - сказала представитель парка Джессика Ферракейн.

Она сказала, что официальные лица парка готовятся к прибытию толпы, потому что посетители могут наблюдать за извержением со многих точек зрения.

Извержения вулканов в мире - детали

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль. Интенсивность вулкана возрастает, из-за чего пришлось закрыть аэропорт Пуэбла, а близлежащие города засыпало слоем пепла.

В 2018 году в результате его извержения было разрушено более 700 домов, а около десяти тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.