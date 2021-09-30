Один из самых активных вулканов на Земле начал извергаться на Гавайях.
Об этом сообщает AP.
Как сообщается, официальные лица Геологической службы США подтвердили, что в одном из кратеров на вершине вулкана Килауэа началось извержение.
На видео с веб-камер видны фонтаны лавы, покрывающие дно кратера, и вздымающиеся облака вулканического газа.
Специалисты предполагают, что лава из вулкана не достигнет жилых домов, а будет двигаться в другую сторону.
Отметим, что Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле.
В 2018 году в результате мощного извержения было разрушено более 700 домов. До этого извержения вулкан медленно извергался в течение десятилетий.
До крупного извержения 2018 года Килауэа извергался с 1983 года, и потоки лавы иногда покрывали сельские фермы и дома. В это время лава иногда достигала океана, вызывая драматические взаимодействия с водой.
Напомним, на Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Накануне его лава достигла океана, в воздух поднялись токсичные облака. Местным жителям приказали запечатать окна и двери домов и носить влажные повязки, прикрывающие рот и нос.
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