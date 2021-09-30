В одном из его кратеров уже появилось лавовое озеро.

Один из самых активных вулканов на Земле начал извергаться на Гавайях.

Об этом сообщает AP.

Как сообщается, официальные лица Геологической службы США подтвердили, что в одном из кратеров на вершине вулкана Килауэа началось извержение.

На видео с веб-камер видны фонтаны лавы, покрывающие дно кратера, и вздымающиеся облака вулканического газа.

Специалисты предполагают, что лава из вулкана не достигнет жилых домов, а будет двигаться в другую сторону.

Отметим, что Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле.

В 2018 году в результате мощного извержения было разрушено более 700 домов. До этого извержения вулкан медленно извергался в течение десятилетий.

До крупного извержения 2018 года Килауэа извергался с 1983 года, и потоки лавы иногда покрывали сельские фермы и дома. В это время лава иногда достигала океана, вызывая драматические взаимодействия с водой.

Напомним, на Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Накануне его лава достигла океана, в воздух поднялись токсичные облака. Местным жителям приказали запечатать окна и двери домов и носить влажные повязки, прикрывающие рот и нос.

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Автор: Екатерина Лиманская