Интенсивность вулкана Попокатепетль возрастает.

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль. Интенсивность вулкана возрастает, из-за чего пришлось закрыть аэропорт Пуэбла, а близлежащие города засыпало слоем пепла. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, активность вулкана Попокатепетль усиливается.

Как сообщает The Watchers, вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту около 10 километров. Ученые зафиксировали более тысячи минут высокочастотных толчков, сопровождавшихся выбросом раскаленных осколков на склонах вулкана. Также зафиксировано 2 взрыва средней мощности и 4 взрыва небольшой мощности.

Видео дня

Местных жителей и туристов призвали не подниматься на вулкан и держаться подальше от кратера. В случае сильных дождей жителей призывают держаться подальше от дна оврагов из-за опасности схода оползней и селей.

Вулкан Попокатепетль - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, в последние дни Попокатепетль "ожил". Это один из самых активных вулканов в мире.

Из-за пеплопада властям пришлось отменить занятия в школах, а местные жители вынуждены передвигаться по улицам в защитных масках.

Вас также могут заинтересовать новости: