Если эти вспышки достигнут нашей планеты, то ожидается небольшая магнитная буря.

Магнитная буря, которая началась езе в конце сентября, уже заметно идет на спад.

Как сообщает Британская геологическая служба, эффект корональной дыры, который наблюдался на прошлой неделе, сейчас ослабевает, и геомагнитная активность вернулась к спокойному уровню.

В пятницу, 3 октября, на Солнце произошли два медленных корональных выброса массы. Эти вспышки могут достичь нашей планеты как раз 7 октября, хотя достоверность этих событий низкая. Если это все же произойдет, то есть вероятность слабой магнитной бури уровня G1.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, которые возникают вследствие активных процессов на Солнце. Мощные солнечные вспышки и корональные выбросы плазмы достигают нашей планеты через несколько суток и взаимодействуют с магнитосферой.Такие явления могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и отличаются разной интенсивностью.

Влияние магнитных бурь испытывают не только технические системы, но и люди. В периоды сильнейшей солнечной активности возможны перебои в работе связи, навигации, электросетей, а также проблемы с точностью работы спутников. Человеческий организм реагирует индивидуально: некоторые испытывают головную боль, усталость, изменение давления или нарушение сна. Особенно чувствительны люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

