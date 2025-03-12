Сегодня средние температуры в Украине примерно соответствуют температурам Румынии, Болгарии или даже северной Турции конца XIX века.

За 140 лет научных наблюдений средние температуры в Украине выросли на 3 градуса. Фактически Украина "переехала" на 500 километров южнее в плане климата. Об этом в интервью "Украинскому Радио" рассказал гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский.

Он отметил, что по климатической норме снег в Киеве должен был бы сходить 3 апреля, но в последние годы такое случается крайне редко. Сейчас время схода снега сместилось примерно на месяц раньше, а объемы накопленного за зиму снега существенно уменьшились.

"На 10 марта водосбор Днепра в верхнем течении выглядит таким образом, что снега нет и никаких разливов воды, традиционных для этого времени тоже нет. Это дает основания говорить, что высокого наводнения в этом году не будет", - заявил Вишневский.

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Зато ученый предупреждает о росте вероятности летних засух и вызванных ими пожаров.

"За 140 лет наблюдений температура воздуха повысилась примерно на три градуса. И с этим показателем Украина условно сместилась на 500 км южнее при том же количестве осадков. Это однозначно свидетельствует о том, что увлажнение уменьшилось и вероятность засух и летних пожаров существенно возросла. С большой вероятностью их можно ждать с наступлением лета", - говорит гидролог.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в четверг, 13 марта, украинцев ждет небольшая облачность. Часть страны накроют дожди. Температура воздуха при этом существенно не изменится, оставшись на непривычно высоком для марта показателе.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует значительное похолодание в дальнейшем. Ночью кое-где даже снова будут морозы. Это станет следствием смены атмосферных фронтов.

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