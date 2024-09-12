Во Вьетнаме во время тайфуна "Яги" погибли и пропали без вести много людей - вода не собирается отступать.

Почти 200 человек погибли и 125 числятся без вести пропавшими в результате самого сильного тайфуна "Яги", который обрушился на Вьетнам, пишет Sky News. По информации издания, скорость ветра составляла 149 км/ч, что вызвало внезапные оползни и наводнения.

800 человек были ранены — число жертв резко возросло после того, как наводнение смыло целую деревню Ланг Ну, заявляет медиа. Там акцентировали, что спасатели в процессе поиска выживших не смогли обнаружить 53 деревенских жителей, они все еще числятся пропавшими. Однако были найдены еще семь тел, общее число погибших в деревне достигло 42 человек.

В провинции Футхо, по данным издания, рухнул стальной мост вместе с автомобилями и мотоциклами через реку Хонг.

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Что касается столицы Вьетнама Ханой, в СМИ отмечают, что наводнение здесь стало самым серьезным за последние 20 лет — из-за чего пришлось объявить о массовой эвакуации. Там утверждают, что уровень воды в реке Хонг начал снижаться, но многие районы страны до сих пор затоплены, проливные дожди продолжаются.

Эксперты объясняют, что тайфун "Яги" и другие тропические циклоны с годами становятся все сильнее из-за изменений климата. Они подчеркивают, что теплые воды океанов дают больше энергии для подобных погодных явлений.

Тропические циклоны в мире - последние новости

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что масштабные ливни привели к гибели более 250 жителей Азии. Это касается таких стран, как Индия, Китай и Пакистан. Все из-за сезонности муссонов и тайфунов.

Кроме того, известно, что Япония тоже уходит под воду из-за мощного тайфуна. Из-за этого на крупных заводах даже остановили производство, как и транспортное сообщение по всей стране.

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