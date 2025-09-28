Худшие прогнозы о распространении пылевых бурь на месте Каховского водохранилища не оправдались.

На места бывшего Каховского водохранилища воссоздаются травы и деревья. Однако катастрофа нанесла непоправимый вред экосистеме, особенно левому берегу Днепра. Об этом в интервью "Зеркалу недели" сказал академик НАН Украины, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М.Холодного НАН Украины Яков Дидух.

Он говорит, что во время экологических исследований, которые с первых недель проводятся на дне бывшего водохранилища, обнаружили воспроизведение природных групп трав прибрежных и водных растений.

"Зафиксированы интенсивные и мощные воспроизведения природных группировок, формирование различных биотопов. Наблюдается снижение масштабов эвтрофикации, то есть массового отмирания и гниения водорослей. А также развитие высокотравных группировок прибрежно-водных растений: рогоза, камыша, осок и др. Формируются плотные заросли тополя и ивы высотой до пяти метров и полуоткрытые обнаженные площади песка и ракушек, которые постепенно заселяются растительностью", - рассказал он.

Видео дня

Он отметил, что несмотря на воссоздание растительности, нельзя считать подрыв плотины "услугой" природе - ведь была разрушена масштабная система, функционировавшая годами. Он называет это катастрофой для природы и общества.

По его словам, риски заключаются в резком изменении гидрологического баланса как на прилегающих территориях, так и в системе водообеспечения инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий, которые были технологически и экологически связаны с Каховским водохранилищем. Их усиливают глобальные климатические изменения. Также эта ситуация может иметь отдаленные последствия, которые просчитать сейчас невозможно.

Ученый добавил, что не оправдались худшие пессимистические прогнозы - такие, как прогнозирование пылевых бурь и вспышек болезней. Однако определенные негативные процессы остались. При этом, как отметил Яков Дидух, масштабы разрушения природных экосистем на левом берегу Днепра, к которому нет доступа из-за российской оккупации, значительно больше, чем на высоком правом берегу.

"В результате затопления больших территорий к югу от дамбы могли пострадать вековые дубы-великаны, уникальные локалитеты-колки - природные группировки эндемичной березы днепровской, а также популяции короткоголового василька, занесенного в Красную книгу Украины. Зоологи фиксировали уничтожение популяций мышовки Нордмана, слепыша песчаного, емуранчика Фальц-Фейна и других видов", - сказал он.

Он отметил, что кроме оценки масштабов и объектов уничтожения, не менее важным является юридический аспект этой проблемы. Ученый напомнил, что катастрофа Каховской ГЭС стала толчком к дискуссиям в Украине и на международном уровне, в которых участвуют юристы и экологи.

Каховское водохранилище - больше новостей

Напомним, что на дне бывшего Каховского водохранилища формируется экосистема из гибридных видов деревьев. Эта экосистема будет важной для существования насекомых и птиц.

Вас также могут заинтересовать новости: