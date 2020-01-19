В Канаде - рекордный снегопад, тысячи домов заблокированы (видео)

11:46, 19 января 2020
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Нынешний снегопад побил 20-летний рекорд.

Канаду засыпало снегом / REUTERS
Канаду засыпало снегом / REUTERS

В Канаде накануне, 18 января, выпало рекордное количество снега, в результате заблокированными оказались несколько городов.

Несколько американских штатов завалило снегом

Об этом сообщает CBC News.

Из-за сильного снежного шторма заблокированы тысячи домов канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега зафиксирован также в Трепасси, Гамбо, Сент-Джонса, Парадайз и других городах.

В частности, как отмечает издание, нынешний снегопад побил 20-летний рекорд. Так, в Сент-Джонсе толщина снежного покрова составляла 76,2 сантиметра, что превышает предыдущий рекорд - 68,4 сантиметра в 1999 году.

Премьер-министр провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Дуайт Болл обратился к правительству оказать помощь районам провинции, пострадавших от непогоды.

Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, 23 января снегопады накроют всю Украину. В пятницу, 24 января, осадки ожидаются в западных и северных областях. С 25 января в Украину вернется сухая погода, которая будет держаться до конца месяца.

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Теги: #Канада#сніг
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