В Канаде - рекордный снегопад, тысячи домов заблокированы (видео)

Нынешний снегопад побил 20-летний рекорд.

Об этом сообщает CBC News.

Из-за сильного снежного шторма заблокированы тысячи домов канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега зафиксирован также в Трепасси, Гамбо, Сент-Джонса, Парадайз и других городах.

В частности, как отмечает издание, нынешний снегопад побил 20-летний рекорд. Так, в Сент-Джонсе толщина снежного покрова составляла 76,2 сантиметра, что превышает предыдущий рекорд - 68,4 сантиметра в 1999 году.

Премьер-министр провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Дуайт Болл обратился к правительству оказать помощь районам провинции, пострадавших от непогоды.

