Стало известно, когда в Украине выпадет снег

Снегопады придут в Украину через неделю.

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В ближайшие дни осадков в Украине не ожидается, снегопады придут 22 января.

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По прогнозу Погода УНИАН, 15-21 января погода в Украине не изменится: во всех регионах будет тепло и сухо. В среду, 22 января, в восточных и западных областях ожидаются снегопады, на остальной территории пройдет мокрый снег.

23 января снегопады накроют уже всю Украину. В пятницу, 24 января, осадки ожидаются в западных и северных областях. С 25 января в Украину вернется сухая погода, которая будет держаться до конца месяца.

Напомним, 15 января в Украине будет тепло и без осадков.