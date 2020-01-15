Стало известно, когда в Украине выпадет снег

11:56, 15 января 2020
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Снегопады придут в Украину через неделю.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В ближайшие дни осадков в Украине не ожидается, снегопады придут 22 января.

В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков

По прогнозу Погода УНИАН, 15-21 января погода в Украине не изменится: во всех регионах будет тепло и сухо. В среду, 22 января, в восточных и западных областях ожидаются снегопады, на остальной территории пройдет мокрый снег.

23 января снегопады накроют уже всю Украину. В пятницу, 24 января, осадки ожидаются в западных и северных областях. С 25 января в Украину вернется сухая погода, которая будет держаться до конца месяца.

Напомним, 15 января в Украине будет тепло и без осадков.

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Теги: #снег#погода
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