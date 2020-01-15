Стало известно, когда в Украине выпадет снег
Снегопады придут в Украину через неделю.
В ближайшие дни осадков в Украине не ожидается, снегопады придут 22 января.
В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков
По прогнозу Погода УНИАН, 15-21 января погода в Украине не изменится: во всех регионах будет тепло и сухо. В среду, 22 января, в восточных и западных областях ожидаются снегопады, на остальной территории пройдет мокрый снег.
23 января снегопады накроют уже всю Украину. В пятницу, 24 января, осадки ожидаются в западных и северных областях. С 25 января в Украину вернется сухая погода, которая будет держаться до конца месяца.
Напомним, 15 января в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
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- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир+5°... -2°
- Запорожье+4°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... -6°
- Киев+5°... -1°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+8°... -2°
- Одесса+8°... +2°
- Полтава+2°... 0°
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- Симферополь+7°... -3°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+4°... -5°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+7°... -2°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+5°... -2°
- Черновцы0°... -5°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+6 °
Влажность:79 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:27
Закат17:11
Видимость:0.4 км
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