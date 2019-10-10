Штат Вашингтон накрыл сильный снегопад (видео)

11:51, 10 октября 2019
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От непогоды пострадал город Спокан.

Штат Вашингтон накрыл снегопад / twitter.com/YamsTV
Штат Вашингтон накрыл снегопад / twitter.com/YamsTV

На горы американского штата Вашингтон обрушился сильный снегопад.

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Снегом замело перевалы, что привело к происшествиям на дорогах, передает Stormnews со ссылкой на телеканал KOMO.

От непогоды пострадал также город Спокан, в котором под тяжестью снега рушатся деревья. А на горнолыжном курорте Stevens Pass, где сезон открывается 4 декабря, уже катаются на сноубордах.

Напомним, в горах на юго-востоке Австралии в разгар весны (в Южном полушарии) продолжаются снегопады.

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Теги: #снег#погода#Вашингтон
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