Штат Вашингтон накрыл сильный снегопад (видео)
От непогоды пострадал город Спокан.
На горы американского штата Вашингтон обрушился сильный снегопад.
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Снегом замело перевалы, что привело к происшествиям на дорогах, передает Stormnews со ссылкой на телеканал KOMO.
От непогоды пострадал также город Спокан, в котором под тяжестью снега рушатся деревья. А на горнолыжном курорте Stevens Pass, где сезон открывается 4 декабря, уже катаются на сноубордах.
An overnight snow storm has left many areas with blocked roadways and no power. The south hill is extremely dangerous. Please be careful. pic.twitter.com/txr3gcmTsm— Brian Schaeffer (@SpokaneFire) 9 октября 2019 г.
Напомним, в горах на юго-востоке Австралии в разгар весны (в Южном полушарии) продолжаются снегопады.
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