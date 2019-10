Штат Вашингтон накрыл сильный снегопад (видео)

От непогоды пострадал город Спокан.

Читайте также В сети показали фото снегопада в Карпатах

Снегом замело перевалы, что привело к происшествиям на дорогах, передает Stormnews со ссылкой на телеканал KOMO.

От непогоды пострадал также город Спокан, в котором под тяжестью снега рушатся деревья. А на горнолыжном курорте Stevens Pass, где сезон открывается 4 декабря, уже катаются на сноубордах.

An overnight snow storm has left many areas with blocked roadways and no power. The south hill is extremely dangerous. Please be careful. pic.twitter.com/txr3gcmTsm