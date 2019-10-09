В горах Австралии в разгар весны продолжаются снегопады

На высоте более 800 м в восточной части штата Виктория пошел снег.

В горах Австралии идет снег / twitter.com/_hotham

В горах на юго-востоке Австралии в разгар весны (в Южном полушарии) продолжаются снегопады.

Читайте также Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео)

На высоте более 800 м в восточной части штата Виктория температура воздуха опустилась до -2 градусов по шкале Цельсия, и пошел снег, передает Stormnews.

Люди в соцсетях делятся фото и видео заснеженных горнолыжных курортов.

Напомним, в Киеве в понедельник, 7 октября, выпал первый снег.