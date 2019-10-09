В горах Австралии в разгар весны продолжаются снегопады
На высоте более 800 м в восточной части штата Виктория пошел снег.
В горах на юго-востоке Австралии в разгар весны (в Южном полушарии) продолжаются снегопады.
Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео)
На высоте более 800 м в восточной части штата Виктория температура воздуха опустилась до -2 градусов по шкале Цельсия, и пошел снег, передает Stormnews.
Люди в соцсетях делятся фото и видео заснеженных горнолыжных курортов.
Amazing! October snow at Hotham today! ❄❄— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 8 октября 2019 г.
Video: @_hotham / @hockster111pic.twitter.com/fo6xU6msSA
Напомним, в Киеве в понедельник, 7 октября, выпал первый снег.
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