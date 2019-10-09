В горах Австралии в разгар весны продолжаются снегопады

15:36, 9 октября 2019
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На высоте более 800 м в восточной части штата Виктория пошел снег.

В горах Австралии идет снег / twitter.com/_hotham
В горах Австралии идет снег / twitter.com/_hotham

В горах на юго-востоке Австралии в разгар весны (в Южном полушарии) продолжаются снегопады.

Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео)

На высоте более 800 м в восточной части штата Виктория температура воздуха опустилась до -2 градусов по шкале Цельсия, и пошел снег, передает Stormnews

Люди в соцсетях делятся фото и видео заснеженных горнолыжных курортов.

Напомним, в Киеве в понедельник, 7 октября, выпал первый снег.

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Теги: #погода#снегопад#Австралия
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