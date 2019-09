Тропический шторм "Имельда" привел к наводнениям в Техасе

Подтоплены улицы в некоторых населенных пунктах.

Сейчас он ослабел до тропической депрессии, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Имельда" находится в 130 км к северу от Хьюстона и движется на север со скоростью 7 км/ч. Скорость ветра оценивается в 45 км/ч. Предупреждение о проливных дождях и наводнениях объявлены в юго-восточной части Техаса и на юго-западе Луизианы. В некоторых районах может выпасть более 60 см осадков.

Пока обходится без серьезных происшествий. Подтоплены улицы в некоторых населенных пунктах. Больше всего от стихии досталось городу Галвестон.

Flooding in #Galveston. Rain still coming down. #abc13https://t.co/wxbUMR5iGZpic.twitter.com/CWcUCrCPew