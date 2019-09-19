Тропический шторм "Имельда" привел к наводнениям в Техасе

Подтоплены улицы в некоторых населенных пунктах.

Тропический шторм привел к наводнениям в Техасе / twitter.com/IvoryHecker

Тропический шторм "Имельда" привел к наводнениям в американском штате Техас.

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Сейчас он ослабел до тропической депрессии, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Имельда" находится в 130 км к северу от Хьюстона и движется на север со скоростью 7 км/ч. Скорость ветра оценивается в 45 км/ч. Предупреждение о проливных дождях и наводнениях объявлены в юго-восточной части Техаса и на юго-западе Луизианы. В некоторых районах может выпасть более 60 см осадков.

Пока обходится без серьезных происшествий. Подтоплены улицы в некоторых населенных пунктах. Больше всего от стихии досталось городу Галвестон.

Напомним, спустя неделю после того, как тайфун "Факсай" обрушился на японскую префуктуру Тиба, лишены электроэнергии почти 80 тысяч домохозяйств.