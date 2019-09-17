Тайфун "Факсай" в Японии: тысячи людей остаются без электроэнергии, объявлена эвакуация
Полное восстановление энергоснабжения ожидается 27 сентября.
Спустя неделю после того, как тайфун "Факсай" обрушился на японскую префуктуру Тиба, лишены электроэнергии почти 80 тысяч домохозяйств.
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Полное восстановление энергоснабжения примерно в 20 муниципальных образованиях потребует времени до 27 сентября, сообщает Stormnews со ссылкой на NHK.
В ряде районов не работают системы общественного оповещения, телефоны и онлайновые сети. Власти городов Минамибосо и Татэяма в южной части префектуры Тиба рекомендовали эвакуироваться десяткам тысяч своих жителей в связи с угрозой схода оползней.
Метеорологи сообщили, что нестабильные погодные условия вызвали утром 16 сентября проливные дожди в отдельных частях этой префектуры. Власти города Минамибосо рекомендовали немедленно эвакуироваться из своих домов 1300 жителям.
Напомним, к Багамским островам, недавно пострадавшим от урагана "Дориан", приближается тропическая депрессия.
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