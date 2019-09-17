Тайфун "Факсай" в Японии: тысячи людей остаются без электроэнергии, объявлена эвакуация

Полное восстановление энергоснабжения ожидается 27 сентября.

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Спустя неделю после того, как тайфун "Факсай" обрушился на японскую префуктуру Тиба, лишены электроэнергии почти 80 тысяч домохозяйств.

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Полное восстановление энергоснабжения примерно в 20 муниципальных образованиях потребует времени до 27 сентября, сообщает Stormnews со ссылкой на NHK.

В ряде районов не работают системы общественного оповещения, телефоны и онлайновые сети. Власти городов Минамибосо и Татэяма в южной части префектуры Тиба рекомендовали эвакуироваться десяткам тысяч своих жителей в связи с угрозой схода оползней.

Метеорологи сообщили, что нестабильные погодные условия вызвали утром 16 сентября проливные дожди в отдельных частях этой префектуры. Власти города Минамибосо рекомендовали немедленно эвакуироваться из своих домов 1300 жителям.

Напомним, к Багамским островам, недавно пострадавшим от урагана "Дориан", приближается тропическая депрессия.