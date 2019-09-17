Тайфун "Факсай" в Японии: тысячи людей остаются без электроэнергии, объявлена эвакуация

11:54, 17 сентября 2019
21
0

Полное восстановление энергоснабжения ожидается 27 сентября.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Спустя неделю после того, как тайфун "Факсай" обрушился на японскую префуктуру Тиба, лишены электроэнергии почти 80 тысяч домохозяйств.

Жертвами наводнений в Испании стали шесть человек

Полное восстановление энергоснабжения примерно в 20 муниципальных образованиях потребует времени до 27 сентября, сообщает Stormnews со ссылкой на NHK.

В ряде районов не работают системы общественного оповещения, телефоны и онлайновые сети. Власти городов Минамибосо и Татэяма в южной части префектуры Тиба рекомендовали эвакуироваться десяткам тысяч своих жителей в связи с угрозой схода оползней.

Метеорологи сообщили, что нестабильные погодные условия вызвали утром 16 сентября проливные дожди в отдельных частях этой префектуры. Власти города Минамибосо рекомендовали немедленно эвакуироваться из своих домов 1300 жителям. 

Напомним, к Багамским островам, недавно пострадавшим от урагана "Дориан", приближается тропическая депрессия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Япония#погода#тайфун
Читайте также
Холод, дождь и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Холод, дождь и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +20° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +20°
Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Синоптики прогнозируют самую холодную зиму в Европе за последние 30 лет Синоптики прогнозируют самую холодную зиму в Европе за последние 30 лет
Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта) Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
79 %
754 мм
4.0 м/с
18 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять