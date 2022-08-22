Она любит показывать своим поклонникам откровенные кадры.

Украинская актриса и певица, которая прославилась благодаря сериалу "Школа" и проекту "Голос країни", активно ведет свой Instagram-блог. Там на Анну Тринчер подписаны почти два миллиона человек. Фолловерам девушка показывает свою жизнь, закулисье творчества, а иногда и чуточку лишнего.

После того как Тринчер зимой этого года сделала операцию по увеличению груди, откровенного контента у нее в профиле стало еще больше. Она смело демонстрирует декольте и идеальную фигуру, публикуя фото в купальнике или прозрачном нижнем белье.

Сейчас Аня и вовсе решилась показать кадры, где она без одежды. У себя в Instagram-stories она опубликовала видео, где купается в душе.

Напомним, недавно Тринчер разделась до трусов для нового фото.

Вас также могут заинтересовать новости: