Анна Тринчер раззадорила откровенными фото / Фото - instagram.com

Украинская певица и актриса Анна Тринчер ведет свой Instagram-блог, где нередко публикует откровенные фото. Подобных кадров стало еще больше после того, как Анна сделала себе пластику груди и увеличила бюст.

С тех пор девочка радует фанатов снимками в нижнем белье. Иногда они ну очень откровенные. 

Например, сейчас Аня показала фото в черном лифе и трусах-шортах. Снимок был сделан, очевидно, дома. Тринчер позирует там без макияжа и с распущенными волосами. 

Анна Тринчер разделась для нового откровенного фото

Напомним, недавно звезда "Школы" Тринчер подорвала сеть фото в бикини. Эти снимки были сделаны во время ее празднования по случаю 21-летия.

Также УНИАН писал, что Тринчер в отчаянии рассказала о сложном периоде в жизни.

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