Юная певица и актриса любит раззадорить публику горячими кадрами.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер ведет свой Instagram-блог, где нередко публикует откровенные фото. Подобных кадров стало еще больше после того, как Анна сделала себе пластику груди и увеличила бюст.

С тех пор девочка радует фанатов снимками в нижнем белье. Иногда они ну очень откровенные.

Например, сейчас Аня показала фото в черном лифе и трусах-шортах. Снимок был сделан, очевидно, дома. Тринчер позирует там без макияжа и с распущенными волосами.

Напомним, недавно звезда "Школы" Тринчер подорвала сеть фото в бикини. Эти снимки были сделаны во время ее празднования по случаю 21-летия.

Также УНИАН писал, что Тринчер в отчаянии рассказала о сложном периоде в жизни.

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