Украинский боксер сыграл одну из ролей в киноленте.

На кинофестивале в Торонто, Канада, состоялся показ фильма "Несокрушимый" (The Smashing Machine), в котором эпизодическую роль сыграл Александр Усик. Украинский чемпион вместе с супругой Екатериной присутствовал на премьере рядом с голливудскими звездами.

В своем Instagram Екатерина Усик поделилась фотографиями с канадского кинофестиваля. Известные супруги побывали на красной дорожке, в кинозале на самом показе фильма, а также на афтепати.

На кадрах можно заметить хорошо одетых Александра и Екатерину в компании с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант, которые сыграли главные роли в фильме "Несокрушимый".

Лента режиссера Бенни Сафди рассказывает об американском чемпионе по вольной борьбе Марке Керре, которого сыграл 53-летний Дуэйн Джонсон. Усик же воплотил на экране роль украинского бойца Игоря Волчанчина, с которым неоднократно дрался американец.

Дебют фильма состоялся на Венецианском кинофестивале, где команда собрала 15-минутные овации. Стоит отметить, что исполнителю главной роли Джонсону уже пророчат "Оскар" за его невероятное перевоплощение. Ради этой роли "Скала" не только усовершенствовал свое актерское мастерство, но и изменился визуально, набрав мышечную массу.

Однако, недавно Дуэйн Джонсон удивил еще одним кардинальным перевоплощением. Актер похудел на 30 килограммов и рассказал, для чего он пошел на такой эксперимент.

