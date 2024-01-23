Юлия Юрина со слезами на глазах рассказала о безвыходной ситуации.

Известная певица Юлия Юрина уже 12 лет живет в Украине, однако она до сих пор не получила украинское гражданство. На своей странице в Instagram она со слезами на глазах рассказала, что вскоре закончится срок действия документов, позволяющих ей находится в Украине, а если она вернется в Россию - ее посадят за проукраинскую позицию.

В связи с этим артистка, считающая себя украинкой, обратилась к поклонникам:

"Я очень прошу не писать мне в личку, что подожди еще, это сейчас не ко времени и еще что-то. Я живу здесь (в Украине, - УНИАН) уже 12 лет, занимаюсь традиционной украинской культурой, продвигаю ее здесь, создаю украинские альбомы, концерты, учу этому уже очень много лет и... жду это (украинское гражданство, - УНИАН) очень много лет".

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Она добавила, что ей нет пути на телевидение и радио, а также она не может выезжать за границу, чтобы продвигать украинскую культуру.

"Я не хочу достичь своего стеклянного потолка. Сколько мне еще ждать?" - добавила артистка.

Напомним, ранее участница шоу "Голос країни" Юлия Юрина рассказала, как ее травили из-за лишнего веса.

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