Ранее девушка не могла себя защитить.

Молодая исполнительница, участница шоу "Голос країни" Юлия Юрина вспомнила, как участвовала в Нацотборе на Евровидение и в то время столкнулась с хейтом из-за лишнего веса.

На YouTube-канале "Слух" она рассказала, что у нее есть расстройство пищевого поведения, из-за чего ее фигура не соответствует "стандартам 90-60-90".

Однако девушка убеждена, что это не повод для хейта и насмешек. К примеру она привела главного режиссера Нацотбора на Евровидение. Тогда она указала Юриной на несовершенства фигуры.

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"После генерального прогона главный режиссер меня заводила в рубку, где были экраны, показывала мне мое выступление и говорила: "Посмотри, у тебя нет кубиков на животе. Что это за костюм? Тебе надо его закрыть, это ненормально, некрасиво", - поделилась певица.

Она добавила, что сейчас сумела бы себя защитить, но тогда не знала, как это сделать.

Чем известна Юлия Юрина

Юлия Юрина - экс-участница группы YUKO. Она родилась в Краснодарском крае, имеет российское гражданство. В 2012 году она переехала в Киев. Девушка неоднократно говорила, что хочет получить украинское гражданство.

В начале полномасштабного российского вторжения она жестко осудила геноцид украинского народа и преступный режим Кремля.

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