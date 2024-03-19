Юлия Юрина решилась на этот шаг в новом клипе.

Известная певица родом из России Юлия Юрина выпустила новый клип на песню "Чорна хмара", в котором сожгла свой российский паспорт. Известно, что артистка уже много лет живет в Украине и поддерживает нашу страну, но ей все никак не удается получить гражданство.

После преступлений оккупантов в Буче она написала песню "Чорна хмара", а клип сняла в маленькой комнате на фоне черной простыни.

Тогда, в первые месяцы полномасштабного вторжения, речь не шла об эстетике. К производству привлекли волонтеров, помогавших со светом, для съемок использовали статическую камеру.

"В то время было очень эмоционально сложно, мы все находились в эмоциональной яме и музыка нас спасала. И каждый из тех, кто участвовал в написании этого трека, саунд-дизайнер, я и звукорежиссер, мы каждый, в своем подвале, писали музыку, текст песни и занимались ее сводкой. Строки "что ты здесь забыл герой своего времени" были написаны как обращение к русским агрессорам, и всю свою ярость, всю свою злость и все свои негативные эмоции я воплотила в эту песню", - делится Юля Юрина.

К слову, эта песня стала саундтреком к фильму "Лишайся онлайн". По сюжету ленты Катя получает ноутбук, чтобы помогать военным, отслеживая передвижение вражеских войск. Однако любопытство ведет ее в социальные сети владельца ноутбука, Андрея – девушка узнает, что у него есть сын, Савва, который очень верит в супергероев, и разыскивает родителей, с которыми они потерялись во время эвакуации.

Несмотря на страх и отсутствие волонтерского опыта, Катя обещает малому воссоединить семью. Однако военные реалии вносят свои коррективы. Удастся ли Кате осуществить задуманное и не потерять веру в чудеса?

Напомним, ранее Юлия Юрина пожаловалась, что не может получить украинское гражданство. По ее словам, ей нет пути на телевидение и радио, а также она не может выезжать за границу, чтобы продвигать украинскую культуру.

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