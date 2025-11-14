Певица до сих пор мечтает выступить на известном конкурсе.

Известная украинская певица Наталья Могилевская неожиданно заговорила о "Евровидении". 50-летняя артистка, которая никогда не пробовала свои силы даже в Нацотборе, рассказала о своих мечтах, связанных с этим конкурсом.

Могилевская приняла участие в "звездном блице" от Люкс ФМ, где ведущий мог задать ей несколько интересных вопросов. Среди них было и о "Евровидении".

Наталья поделилась, что на самом деле хотела бы представить Украину на культовом песенном конкурсе. Певица всегда активно поддерживает украинских представителей на "Евровидении", но сама никогда не выдвигала свою кандидатуру, о чем, по ее словам, она действительно жалеет.

"Очень хочу (принять участие в "Евровидении" - УНИАН) и жалею, что не приняла", - отметила Могилевская.

Как оказалось, "Евровидение" - это не единственная вещь, о которой певица может сожалеть. Она рассказала, что иногда чувствует досаду по поводу того, что так и не решилась выпустить несколько песен, которые имели все шансы и потенциал стать хитами. Впрочем, по ее словам, она никогда не жалеет об уже выпущенных треках.

К слову, другая известная певица Оля Полякова не только мечтает об известном конкурсе, но и активно действует. Звезда украинского шоубизнеса уже подала свою заявку на Нацотбор-2026 и настойчиво добивается изменения правил отбора, которые пока что не допускают ее к участию.

