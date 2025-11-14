Певец намекнул, свободно ли его сердце сейчас.

Певец Владимир Дантес в очередной раз рассказал о своих чувствах. На этот раз артист заговорил о своей первой любви.

В новом выпуске шоу "Хто зверху?" Владимир вспомнил свои первые серьезные отношения. Несмотря на юный возраст музыкант не форсировал события.

Комментируя вопрос: "Сколько процентов мужчин получило первый сексуальный опыт с девушкой, которую любили", он отметил, что очень сознательно подходил к этому, поэтому первая близость у него была с любимой девушкой.

"У меня было именно так - я очень поздно вообще к этому пришел. Я хотел, чтобы это было не "по пьяни", чтобы это было как-то выдержано и чтобы я это запомнил. И я сильно горжусь этим", - подчеркнул Дантес.

Также музыкант отметил, что сейчас так же серьезно подходит к теме отношений. Он с юмором добавил, что еще не нашел свою идеальную избранницу.

"Я еще в поиске идеальной женщины, которой сможет отдать свое сердце тело и душу", - сказал Вова.

К слову, недавно в сети появились слухи о разрыве отношений Владимира Дантеса и бизнесвумен Даши Кацуриной. Певец не стал комментировать это, однако, заставил поклонников переживать. В частности он опубликовал несколько новых сообщений в своих соцсетях, в которых намекнул на свое одиночество и неразделенную любовь.

