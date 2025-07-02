Певица заявляет, что водитель ударил ее по голове.

Украинская певица Тоня Матвиенко пожаловалась на избиение со стороны таксиста. Она уже обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

Вечером артистка рассказала в Insatgram о конфликте с водителем, который произошел 30 июня. По ее словам, мужчина с начала поездки вел себя с ней пренебрежительно, а на просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка вообще нагрубил ей:

"Сначала игнор на просьбу, а позже позволял себе некорректные высказывания, отказался идти навстречу. Мол, окна не закроет, потому что на дворе жара и ему жарко. Игнорировал элементарные правила вежливости и заботы о комфорте пассажира".

Когда ситуация переросла "в абсолютный неадекват в разговоре", певица попросила прервать поездку и остановиться, однако водитель отказал. Он остановил авто только после того, как она открыла дверь.

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"Я вышла, хлопнула дверью. Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а затем в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком!".

Матвиенко отметила, что рассказывает о конфикте не для "хайпа", а потому, что в такие ситуации попадают и другие люди, однако молчат, потому что не верят в возможность добиться справедливости.

Другие конфликты с участием звезд

Напомним, весной этого года "Мисс Вселенная Украины 2019" Анастасия Суббота публично рассказала о насилии в отношениях. Женщина показала фотографии ужасных травм, которые получила со стороны мужа.

Она посоветовала другим женщинам не верить, что абьюзеры могут измениться, и ставить свою жизнь и здоровье на первое место.

В январе об избиении заявил украинский певец Wellboy. Он рассказал, что имел конфликт с людьми в милитари форме. В то же время военный Антон Гаспарян заявил, что певца ударил блогер Лелик, не выдержав его пренебрежительного отношения к военным.

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