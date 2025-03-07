Суббота отметила, что ее бывший был очень влиятельным человеком.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота, которая ранее рассказала об издевательствах экс-супруга, объяснила, почему много лет молчала о физическом насилии. Модель также обратилась к женщинам и дала им совет из собственного опыта.

На днях женщина в своих соцсетях сообщила, что ее бывший регулярно поднимал на нее руку. Анастасия показала последствия избиения и поделилась, что в конце концов завершила токсичные отношения, которые длились шесть лет.

На этот раз в интервью УНИАН знаменитость рассказала, что не могла придать огласке абьюзивные инциденты раньше, поскольку ее муж был очень влиятельным человеком. Имени его, кстати, даже сейчас она раскрывать не хочет. По ее словам, были случаи, когда она рассказывала родным об издевательствах, но потом муж уверял родственников, в том, что у Анастасии есть проблемы с психикой.

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"Его знало много людей и он непростой человек. Меня бы просто не послушали. Один раз соседи вызвали полицию и он просто им сказал, что у нас все хорошо, на этом они ушли. Своим родным я это не рассказывала, потому что не хотела их пугать. Потом, когда уже рассказала, он начал говорить моим близким, что я больна и у меня проблемы, что я начинаю это все делать первая", - ошеломила Суббота.

Однажды звезда не выдержала и обратилась за помощью к правоохранителям в Европе. В полиции отреагировали на это так:

Они мне помогли, они видели, что он сделал и приняли к этому меры, и все задокументировали. В Европе с этим не шутят. Также мне предлагали помощь австрийские соцслужбы.

В дополнение, модель дала совет женщинам, которые оказались в подобной ситуации. В частности, она призвала их при первых проявлениях насилия сразу убегать от таких мужчин. Анастасия подчеркнула, что лучше остаться одной, чем продолжать страдать, что также будет влиять и на детей.

"Собирать вещи и уходить! Даже, если ты очень сильно боишься! Даже если до сих пор любишь, или у тебя жалость к человеку! Не терять себя и здравый смысл! Не делать из себя жертву, неважно ради того, чтобы не остаться одной, или ради детей, или ради того, чтобы у детей был "такой" отец, или ради какой-то хорошей или лучшей жизни. Не думайте кто что подумает! Не бойтесь! Ваша жизнь и жизнь и психика ваших детей вот что важно!" - подчеркнула победительница конкурса красоты.

Напомним, ранее Анастасия Суббота закрутила новый роман после неудачных отношений с абьюзером. Женщина сообщила, что во второй раз станет мамой и рассказала о новых отношениях.

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