Ольга также призналась, каким представляет свое будущее с любимым человеком.

Известная украинская шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская заговорила о личной жизни.

Не секрет, что женщина сейчас находится в отношениях с ресторатором Русланом Шибаевым, который старше ее на 17 лет. По словам Ольги, она уже мечтает о свадьбе, но предложение еще не получила.

"Что об этом говорить, если меня замуж не зовут. Живу я с дочкой, условно, никаких "ни обещаний не прощений". Замуж хочу и хочу свадьбу. Хочу праздника, вот этого настоящего: с друзьями, родными. Хочу, чтобы мама с папой увидели меня красивой и счастливой в этот момент. Хочу семейного быта, совместных завтраков, совместных планов, совместного построения дома. Сажать помидоры и собирать огурцы, квасить. Собачек завести", - отметила 35-летняя шеф-повар в проекте "По хатах".

Видео дня

Мартыновская добавила, что сейчас ей с дочерью Верой живется комфортно. Однако, по словам судьи "МастерШеф", она бы хотела семью и официальный брак.

"Было много работы, много вот этого одинокого материнства. У нас с Верой очень классная маленькая семья, она крепкая и комфортная, и нам уже трудно кого-то, на самом деле, в нее впустить. Но я бы очень хотела еще это проживать. Что касается штампа в паспорте, я считаю и чувствую сейчас, - да, это имеет значение. Оно кажется, что это только бумажка, юридическая формальность. На самом деле, это нечто большее - это о согласии с собой и, хотя бы, теоретическую долгую общую историю. Да, что со штампом, что без штампа может произойти что угодно - чувства могут исчезнуть, в зависимости, как будете работать над этим. Но для меня закрепление юридических отношений - это о важном принятом тобой решении", - подчеркнула Ольга.

К слову, Мартыновская была замужем за Иваном Кобцем. В 2016 году у них родилась общая дочь Вера. Но через два года супружеской жизни пара развелась. Сейчас Ольга в новых отношениях и иногда появляется на публике с любимым.

Напомним, ранее стало известно, что квартира судьи шоу "МастерШеф" пострадала в результате массированного обстрела Украины 28 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: